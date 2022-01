Traspaso de Iván Morales a Cruz Azul se estancó por cambios en las condiciones del contrato

El futuro de Iván Morales parecía estar decidido para dar el salto desde Colo Colo hacia el exterior. Si embargo, en las últimas horas las negociaciones para su traspaso hacia el Cruz Azul se enredaron por algunos cambios en el contrato ofrecido por el club mexicano.

De acuerdo a lo publicado por el periodista de Fox Sports México David Espinosa, el club de la "Máquina Cementera" trató de modificar la fórmula para el fichaje del formado en Macul, algo que no agradó para el representante del jugador.

Igualmente, la operación no está caída, y se buscará llegar a un consenso en los detalles para concretar la movida, la cual originalmente se traducía en una oferta por 400 mil dólares, además de que Cruz Azul aceptó dejarle un 20 por ciento de una futura venta al "Cacique".

De esta forma, habrá que esperar por lo que deparen los próximos días para Morales, algo que de paso condiciona la posible llegada de un cuarto refuerzo para los albos.

#CruzAzul 🚂 🚨



Desde el entorno cercano de Iván Morales me comentan que NO HAY NADA de lo que dijo Victor Velázquez de que estaban afinando el contrato y que restaban detalles para ficharle.



CAZ buscó cambiar la fórmula y no gustó. Todo se COMPLICÓ.@CentralFOXMX @FOXSportsMX pic.twitter.com/z5ltN5MkzB