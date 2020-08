"Un día me puso una pistola en la cabeza": Las crudas revelaciones de la ex pareja de Leonardo Valencia

La ex pareja del futbolista de Colo Colo Leonardo Valencia, Valeria Pérez, reveló los crudos episodios de violencia por los que decidió dar a conocer el tema de manera pública a través de redes sociales.

Según lo que relató al medio El Desconcierto, el maltrato comenzó cuando el jugador aún vivía sus primeras experiencias en la actividad y que llegaron a su punto más complicado cuando estaba en Palestino y era una de las figuras del plantel.

"Un día llegó con una pistola a la casa y me la puso en la cabeza. Me quería matar, mi hijo le gritó que no, ahí él bajó la pistola. Eso no lo denuncié porque tenía miedo que me fuera a matar. En esa época peleábamos porque yo le reclamaba que salía mucho. Le decía que se hiciera cargo de su familia, que dejara de salir con ellos, yo le daba consejos en buena y él se emputecía", reveló a la publicación.

"Pensé que me podía matar porque la pistola tenía balas. La cargó frente a mí. El temor era total", agregó.

Luego, tras su paso a Botafogo, el jugador mantuvo su actitud y Pérez contó que "un día se enojó y me tiró un Nintendo Wii en la cabeza. Yo me agaché y él hizo un hoyo en la pared. Antes de eso, también me quebró el teléfono, me pateó en el suelo, me sacó la cresta y media. Eso fue un día antes de viajar a Chile de vacaciones por dos semanas".

Tras su paso a Colo Colo, "lo primero que hizo fue irse de carrete y dejarme sola. Ahí me separé y me fui a vivir con mi hermano" y en medio de la incomodidad por estar con sus tres hijos, llamó al agente Fernando Felicevich.

"Él me dijo que iba a solucionar todo. A los cinco minutos me llama de nuevo y me dice: 'mañana te vas al -Hotel- Marriot con tus niños'", recordó.

"Una vez instalada en una de las suites, Valeria asegura que comenzó a recibir mensajes amenazantes de Claudio Lagos, quien trabaja para Fernando Felicevich en Chile: 'A los tres días me empieza a llamar pidiéndome que aceptara a Leo en el hotel o que si no lo iba a dejar de pagar y que me quedaría en la calle. Tuve que aceptarlo'", describió el artículo.