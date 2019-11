Valdivia: Mi contrato termina en diciembre y hasta ahora no han existido conversaciones

El volante Jorge Valdivia respondió a llamado de la Cooperativa y conversó con el panel de Al Aire Libre, además de la contigencia social, sobre su año futbolístico en Colo Colo, y reveló que aún no conversa la dirigencia del club por una posible renovación, a pesar que a fin de año termina su contrato.

"Mi contrato de Colo Colo se acaba a fin de año, termina en diciembre. Hasta ahora no han existido conversaciones. Si no sigo, me abro a otras opciones. Si sigo feliz, y si no, agradecer por estos dos años y medio", contó el jugador.

Además, el "Mago" fue autocrítico respecto a su nivel esta temporada, la más baja que ha tenido en el Cacique: "Este año ni siquiera fue irregular, fue malísimo. Tuve una lesión con Audax Italiano y fue difícil la recuperación. La edad hace más difícil el proceso".

Por último, habló sobre la relación con el técnico Mario Salas, remarcando que "no es necesario ser amigos" y que lo importante es "entender su mensaje", citando como ejemplo el trato que tenía el argentino Marcelo Bielsa en su paso por la selección chilena.

"Con el profe Bielsa no teníamos ninguna relación de amistad, pero a la mayoría nos gustaba el mensaje que transmitía. Hasta el primer semestre, antes de la Copa América, en muchos partidos Colo Colo fue muy superior al equipo rival. El mensaje (de Salas) es claro, a veces resulta en la cancha y otras no", concluyó.