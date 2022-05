Valladares: La remodelación del Monumental seguirá pendiente si se cambia de presidente cada año

El ex presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, aseguró que la ansiada remodelación del estadio Monumental seguirá pendiente si no se mantiene un proceso en la concesionaria que administra Colo Colo.

"Es una tarea pendiente. Lo asumimos y creo que va a seguir pendiente si se cambia de presidente de Blanco y Negro a cada año. En los últimos cuatro años ha habido cuatro presidentes para la concesionaria y ningún proyecto o idea se sostiene así. Mientras esto no cambie, lo veo difícil", sostuvo en entrevista con La Tercera.

Sobre su polémica salida de la presidencia, tras un año en el cargo, aseguró que "uno siempre cree que, cuando se llevan a cabo procesos, estos van a tener una continuidad un poco mayor para poder seguir desarrollando el trabajo. Si me hubiesen preguntado hace un par de meses, no lo hubiera esperado, pero cuando se acercaba la junta sentí que no había el apoyo necesario".

"Se pide ceder la vicepresidencia y, como lo dije en otras oportunidades: a nosotros, más que por los roles o por el nombre de un cargo determinado, lo que nos mueve son los proyectos y los equipos de trabajo. Y, en ese sentido, no nos pareció bien interrumpir a medio camino la labor de un equipo de trabajo. No estábamos buscando el poder por el poder, sino que íbamos en pos de un objetivo. Y, cuando sentimos que lograr el objetivo se iba a dificultar, pensamos que para nosotros hubiera sido una deslealtad seguir adelante", agregó.

Además, se restó de hablar de Anibal Mosa, mientras que le entregó sus buenos deseos al presidente entrante Alfredo Stöhwing

"Es una persona afable, que tiene buenas intenciones para Colo Colo. Yo espero que le vaya muy bien. Porque si le va bien, les va a ir bien a todos los colocolinos y colocolinas. Espero de Alfredo Stöhwing que pueda terminar de entender la importancia central del Club Social y Deportivo Colo Colo al interior de la institución y que se puedan generar mayores espacios de participación para el club, para su gente y que Colo Colo es un club popular", señaló Valladares.

Finalmente, espera que con Stöhwing al mando se puedan seguir cumpliendo los pilares que proponía el programa del CSD de Colo Colo, entre ellos "mayores recursos para el fútbol joven, terminar de profesionalizar al fútbol femenino, mantener una base mayoritaria con más del 60% de jugadores formados en casa para el primer equipo. Y que exista un trato deferente para los hinchas y socios del club".