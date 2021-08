Vicente Pizarro: Cumplí mi sueño de jugar con público y espero sumar más experiencias en Colo Colo

El joven volante de Colo Colo Vicente Pizarro analizó este martes el presente que vive como titular en el primer equipo, apuntando además a que ha podido cumplir varios de sus objetivos estas últimas semanas.

En rueda de prensa, el mediocampista mencionó que: "Cumplí mi sueño de poder jugar en el estadio con público. Tengo varios objetivos a corto plazo y espero seguir sumando experiencia dentro del club".

"Estoy muy feliz. Siempre soñé en jugar acá. Me siento preparado para seguir sumando minutos y aportar a mi equipo en los partidos. Mi papá siempre me ha ayudado en todo este proceso y eso es importante, pero también me enfoco en la confianza que me dan mis compañeros", subrayó.

Sobre la adaptación que ha tenido bajo las órdenes del técnico Gustavo Quinteros, dijo que: "Siempre intento demostrar mi juego. Mis compañeros me apoyan siempre y hoy estamos muy enfocados en seguir adelante y ganar cada encuentro que tengamos".

"Los partidos me ayudan a crecer y mis compañeros también. Siempre rescato lo mejor de cada uno de ellos para seguir sumando experiencia dentro de la cancha", agregó.

También Pizarro adelantó la revancha de este miércoles ante Unión Española en las semifinales de Copa Chile, donde tienen ventaja de 4-0 en la llave. "Estamos enfocados en el partido ante Unión Española. Sabemos que será un duelo difícil. No queremos pensar más allá sin antes haber pasado este encuentro", señaló.

El cruce de vuelta entre Colo Colo y Unión Española por Copa Chile se jugará este miércoles, desde las 19:00 horas de nuestro país.