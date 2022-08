Vicente Pizarro: Estamos muy unidos y pensando cien por ciento en el campeonato

El futbolista de Colo Colo Vicente Pizarro reconoció que para el plantel "fue un golpe muy duro" la eliminación de Copa Chile, pero afirmó que están confiados y mentalizados en lo que pueden hacer en el Campeonato Nacional, donde su próximo rival es Unión La Calera, este domingo.

"Ya lo dejamos atrás, el equipo está trabajando ien, estamos todos unidos para trabajar y entrenar de la mejor forma para lo que viene, estamos enfocados en el próximo partido y sabemos que tenemos que hacer las cosas bien para mantener la ventaja", dijo el jugador del líder exclusivo del certamen local.

Para Pizarro, "el equipo se viene recuperando bien, entrenando de buena forma, sabemos que al que le toque cumplirá de la mejor forma, tenemos a un equipo bien conformado con hartas variantes", según sostuvo cuando fue consultado por algunos jugadores que están resentidos.

En lo personal, "me preparo y entreno para cuando me toque, el equipo y mis compañeros me adaptan y apoyan, me comunican las cosas que hago bien y las cosas que puedo seguir mejorando, pero me centrom ás en lo que hace el equipo, que tiene que revertir rápido lo que pasó con Ñublense. Estamos muy unidos y pensando cien por ciento en el campeonato".

"Estando en colo colo se te obliga a ser campeón sea lo que sea que estamos jugando, y más que presión es una responsabilidad de tener a Colo Colo peleando donde debe, estamos enfocados, depende de nosotros, tenemos que trabajar bien y seguir enfocados en el campeonato. No relajarnos, depende de nosotros", indicó

"Más que presión, es una responsabilidad de mantener a Colo Colo donde tiene que estar, el equipo está fuerte, unido, el partido con Calera depende de nosotros", completó.

Colo Colo enfrenta a La Calera este domingo por la fecha 23.