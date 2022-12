Vicente Pizarro: Me han tratado de molestar diciendo que juego por mi papá

El mediocampista de Colo Colo Vicente Pizarro comentó su presente en el cuadro albo y aseguró que varios rivales lo han tratado de molestar diciendo que juega en el primer equipo por su papá, el excapitán del equipo, Jaime Pizarro.

"Algún rival me ha tratado de molestar diciendo que juego por mi papá, pero de verdad no me afecta. Se dicen cosas peores en una cancha y uno debe olvidarse de eso", dijo Vicente en entrevista con Las Últimas Noticias.

El futbolista explicó que hay varias diferencias entre él y quien recibiera la Libertadores en 1991.

"Es que igual somos distintos. De partida, soy zurdo, y eso lo saqué de mi mamá, que escribe con la mano izquierda. Yo jugaba siempre más arriba y fue el profe Luis Mena quien en un torneo en Valdivia me dijo que tenía que jugar de volante central", comentó.

Respecto a su nivel en el cuadro de Gustavo Quinteros, Pizarro aseguró que "el grupo es fantástico y eso se nota en que los demás me alientan y más dan consejos son los que juegan en mi posición: César Fuentes, Leo Gil y en especial, Esteban Pavez, quien me marca lo bueno y lo malo".

Contó también que ha realizado un trabajo físico aparte: "Más que un trabajo especial, me enseñaron a entrenar. Tengo un PF quien me dio las armas para entender que no saco nada con hacer puras pesas para sacar musculatura sino que también requiero trabajo para saltar. Él se coordina muy bien con el cuerpo técnico de Colo Colo por lo que me ha beneficiado mucho", explicó.