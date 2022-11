Vicente Pizarro: Ojalá que la lesión no sea grave

El mediocampista de Colo Colo Vicente Pizarro tuvo palabras para la dolencia que le impidió seguir jugando ayer miércoles ante River Plate, y a la espera de los resultados de los exámenes, aseguró que espera no sea nada grave.

"Wilson y el doctor lo evaluarán, por lo que estamos a la espera. Ojalá que no sea nada, porque ayer preferí salir para no jugar así, y que un compañero pudiera entrar y el equipo estuviera al cien por ciento, y que el doctor me valúe", dijo Pizarro a la salida de la Clínica Meds.

"Ayer tuve dolor después del golpe, y ahora será evaluado. Ojalá que no sea nada más, durante la tarde lo verán bien y conversaremos respecto a qué es lo mejor", añadió.

Pizarro también tuvo palabras para su ausencia en la selección chilena y expresó su tranquilidad.

"Obviamente la selección es lo mejor para un jugador, pero creo que los jugadores que están, han hecho un año especular y los méritos para estar ahí. Más que hablar de la falta de uno, los jugadores han hecho los merecimientos para estar ahí", comentó.

Sobre el próximo duelo ante Betis, el jugador albo expresó que "uno se fija más que nada en la calidad del rival. Nos servirá a todos para el roce internacional porque creo que estos rivales dan una exigencia mayor para terminar la temporada y para pensar el próximo año".