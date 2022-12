Vicente Pizarro sobre los refuerzos: Ojalá vayan llegando y podamos tener una buena temporada

El destacado volante de Colo Colo Vicente Pizarro se refirió a los refuerzos, que espera que lleguen pronto, al mismo tiempo que se mostró tranquilo por el tratamiento a una lesión de rodilla derecha.

Pizarro habló con la prensa tras hacerse exámenes y fue consultado por la inminente llegada de Erick Wiemberg al club: "Muy bien, esperamos que todos vayan llegando (los que suenan), los vamos a recibir de muy buena forma, así que el equipo estará muy bien y esperamos hacer una muy buena pretemporada... No lo vi porque solo me vine a hacer un examen de la rodilla (derecha)".

“La recuperación va muy bien, no debo apurarme, prefiero recuperarme bien. Sabemos que se nos exige salir campeón” Vicente Pizarro tras someterse a exámenes médicos. @Cooperativa @alairelibrecl #CooperativaContigo pic.twitter.com/akKR4IPJl7 — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) December 12, 2022

También habló de las partidas (de jugadores como Gabriel Costa, Oscar Opazo y Matías Zaldivia, entre otros): "Es parte del fútbol, sabemos cómo funciona. A los compañeros que les tocó partir les estoy muy agradecido porque me ayudaron a crecer mucho en el club, así que les deseamos lo mejor y también esperamos que lleguen (jugadores) y el equipo esté de la mejor forma para una nueva pretemporada".

Acerca de su recuperación (sufrió una rotura parcial de ligamento en el amistoso ante River Plate del pasado 9 de noviembre), sostuvo: "Mucho mejor. Me siento súper bien, empecé con distintos tratamientos y vamos a esperar los pasos a seguir. No (quiero) apurarme, prefiero recuperarme bien, seguir los pasos que me den los kinesiólogos y el doctor, así que hasta ahora va todo muy bien, la recuperación ha sido muy buena y esperamos que todo esté bien".

Finalmente, tuvo palabras para los objetivos de 2023: "Los mismos. A un club como Colo Colo se le exige competir en todo lo que juegue, salir campeón local, pelear todos los torneos por delante. Ahora voy a descansar, recuperarme bien y esperamos que todos lleguen de la mejor forma a la pretemporada".