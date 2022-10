Walter Lemma: La prioridad de Gustavo Quinteros es Colo Colo

Walter Lemma, ayudante técnico de Gustavo Quinteros en Colo Colo, conversó con Al Aire Libre PM sobre el futuro del entrenador en la tienda alba y reiteró que la prioridad es seguir en el Monumental la próxima temporada.

"No sé lo que va a pasar. Gustavo dijo que la prioridad la tiene Colo Colo, hay que ver cómo se resuelve todo", declaró Lemma.

Respecto al interés desde el extranjero por Quinteros, Lemma señaló que en el cuerpo técnico lo han tomado con tranquilidad, y siguen enfocados en terminar la temporada.

No obstante, advirtió que no ha estado involucrado en el acercamiento que han tenido desde otros clubes con Quinteros.

"Muchas de las cosas que se dijeron (interés de Independiente), yo no estaba directamente relacionado. Me he enterado por la prensa, dentro del cuerpo técnico no se ha hablado más de lo que se supo fuera", aseveró.

Finalmente, sobre la conquista del título, remarcó que varios jugadores deben ser reconocidos, porque estuvieron en un momento difícil y supiero salir adelante.

"Me parece que sería importante reconocer el esfuerzo que tuvieron, la dedicación, la perseverancia. Este es un equipo luchador y este título tiene mucho que ver con lo malo, es un equipo resiliente, que salió adelante en momentos difíciles", concluyó.