Williams Alarcón explicó por qué se fue en Metro tras jugar ante Unión Española

El joven volante de Colo Colo Williams Alarcón, quien fue titular y tuvo un correcto cometido en la victoria de los "albos" por 3-1 sobre Unión Española, sorprendió a todos tras ser visto viajando en Metro de vuelta a su casa junto a su familia.

Al respecto, el mediocampista dijo que "me siento orgulloso de mí y de mi familia por apoyarme siempre. La humildad que me caracteriza me lleva a hacer las cosas como siempre las he hecho, por eso me vine en Metro de vuelta".

Su padre, el ex jugador del "Cacique" Williams Alarcón Fajardo, explicó por su parte que "nos pusimos de acuerdo en la familia. Como vivimos cerca del Estadio Santa Laura dejamos los autos en la casa y nos fuimos en Metro".

"La gente lo reconocía, lo siguieron en caravana hasta el Metro. Estoy feliz y contento con su debut. Su carrera debe ir paso a paso, con mucha humildad, que no se le suban los humos a la cabeza. Con tranquilidad yo creo que puede llegar lejos", agregó el retirado futbolista.