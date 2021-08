Xabier Azkargorta: A Colo Colo le falta remate y eso es algo en lo que puede aportar Moreno Martins

El ex director técnico de la selección chilena Xabier Azkargorta, quien dirigió al entrenador de Colo Colo Gustavo Quinteros y al delantero que pretende el cuadro albo Marcelo Moreno Martins, se refirió al posible arribo del atacante al cuadro albo.

"Marcelo Martins tiene el nivel para poder jugar en cualquier equipo del mundo, incluyendo a un equipo fuerte y poderoso como Colo Colo", dijo en diálogo con Al Aire Libre en Coopertiva el español.

"A mí no me sorprende nada que un equipo como Colo Colo se haya interesado por Marcelo Martin, más bien me sorprendió que un jugador como él ande deambulando en la segunda división de Brasil", agregó.

Azkargorta, aseguró que "Marcelo Martins puede aportar mucha movilidad arriba y sobre todo mucho remate. Yo he visto algunos partidos de Colo Colo de mi amigo Quinteros y siempre me pareció que es un equipo que maneja bien la pelota, pero que le falta algo de remate arriba, algo que puede mejorar con Martins".

Respecto a Quinteros, el adiestrador contó que "tengo relación con él, cuando estuvo en la selección de Ecuador, en México, cuando fue campeón con Universidad Católica y el hecho de que se salvara Colo Colo fue importante y creo que este será su año definitivo".

"Siempre me ha gustado, tanto cuando estuvo acá en Bolivia, con la selección ecuatoriana o el trabajo que hizo con Universidad Católica... Creo que Gustavo Quinteros es un gran entrenador", cerró.