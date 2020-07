Xabier Azkargorta contó cuando rechazó una oferta para dirigir a Colo Colo

El ex seleccionador de Bolivia y Chile, el español Xabier Azkargorta, reveló una desconocida oferta que recibió de Colo Colo antes de su paso por la Roja y contó también los motivos para rechazarla.

"No lo había dicho antes, pero tuve ofertas para dirigir en el fútbol chileno. Esto fue previo al Mundial de Estados Unidos y fue de Colo Colo", dio a conocer.

"En aquel momento, Marco Antonio Etcheverry se había lesionado gravemente en un clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile. Yo le dije a Marco que pase lo que pase igualmente iría al Mundial, entonces, tomé la decisión de viajar a Chile a verlo para darle ánimo", relató en diálogo con el periodista Nelson Osses.

"Estuve allá con el doctor Roberto Yáñez y luego la gente de Colo Colo me invitó a comer al restorán de Abel Alonso en Vitacura, donde me presentaron la opción. En aquel momento por nada cambiaba ir al Mundial", advirtió Azkargorta.

"Hablé con la gente de Colo Colo en aquella mesa, donde además me pasó una anécdota muy curiosa, pues el chef del restorán era hermano de un amigo muy

cercano a mí de apellido Roteta, situación que me hizo sentir en casa. Posterior a eso, ya no tuve ofertas más que la Selección Chilena", agregó el ex entrenador del combinado nacional.