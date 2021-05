"Yo me fui solito, por suerte": Castillo continúa la polémica con incendiaria respuesta a Felipe Flores

Nicolás Castillo sigue provocando controversia con sus declaraciones en redes sociales. En esta ocasión, el ex delantero de Universidad Católica salió con todo y le respondió a Felipe Flores, quien afirmó que al actual jugador de América en México "lo echaron de Colo Colo".

Felipe Flores replicó publicación de Nicolás Castillo: A él lo echaron de Colo Colo #CooperativaEnCasa https://t.co/n2DXZp0jOi — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) May 3, 2021

En sus historias de Instagram, Castillo, con emojis de risas, replicó de forma sarcástica, aunque sin mencionar a Flores: "A mi no me echaron, a tí sí", para después seguir con "yo me fui solito, por suerte".

Además, Castillo aprovechó la ocasión para explicar la burla contra Colo Colo por los cinco goles que recibieron, con un plantel en su mayoría con juveniles, en el duelo ante Ñublense el fin de semana por la sexta fecha. En su argumento, apuntó que su gesto no fue contra los jugadores, sino contra "la gente".

"Otra cosa, cuando yo escribo en contra de otros equipos es por su gente, no sus jugadores", sentenció Castillo, agregando nuevamente el emoji de la palma abierta, que simboliza los cinco goles contra Colo Colo.