Zaldivia no llegará al debut ante Unión Española: Me dijeron que apunte a la segunda fecha

El defensor argentino de Colo Colo Matías Zaldivia confirmó que no llegará al estreno de los albos en el Campeonato Nacional del próximo 17 de febrero ante Unión Española a las 19:00 horas (22:00 GMT).

"Ya empezamos a fortalecer un poco, recién corrí en la cinta y me sentí bastante bien. Por suerte vamos bien con los tiempos", dijo Zaldivia tras realizarse una resonancia magnética por la luxación que sufrió en el hombro izquierdo.

"Desde un primer momento los kinesiólogos me dijeron que iba a ser difícil llegar a la primera fecha, me dijeron que apunte a la segundo (partido). A veces con estas lesiones no sirve porque se te puede volver a salir el hombro y hacerse crónico", agregó.

En esa línea, expuso que las lesiones "nos agarran a una semana del torneo. Pero tenemos un plantel amplio y de mucho valor que va a saber jugar estos partidos".

El futbolista, también tuvo palabras para el proceso que inició Mario Salas en Colo Colo, asegurando que "tiene un juego parecido al que hacíamos con Pablo (Guede), un juego agresivo y ofensivo, de jugar en mitad de cancha. La verdad es que me sentí muy bien con él en la pretemporada y en los partidos que me tocó jugar, si bien no se nos dieron los resultados, me sentí muy bien en lo personal".

Respecto a las derrotas sufridas ante Unión Española, Universidad Católica y Everton, apuntó que "lo mejor sería que no ocurran estas cosas. En el torneo de verano los partidos fueron muy raros, es difícil de analizar, pero sí, es mejor que pase ahora para seguir corrigiendo y agarrando las ideas que busca Mario".

Asimismo, valoró la llegada de los refuerzos. "Los chicos que llegaron se están acoplando muy bien, obviamente les va a faltar un poco de tiempo, pero el grupo los recibió muy bien y espero que agarren rápido la idea del técnico", indicó.

Su frustrada salida del club

Ante la frustrada llegada a Al-Ahli de Arabia Saudita, Zaldivia comentó que se trató de "una buena oportunidad en términos económicos, pero desde el primer momento yo lo dejé en manos de mi representante y el club, el club sabe cómo me comporté yo y ahora estoy esperando una buena acción de ellos"

Ante esto pidió que Colo Colo "cumpla con lo que me prometió. Si después se da la opción de partir y es beneficioso para el club y para mí, bienvenido sea. Hoy estoy muy tranquilo aquí".