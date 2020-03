Zaldivia: Tengo decidido nacionalizarme chileno y me encantaría jugar por la selección

El defensor de Colo Colo Matías Zaldivia habló de su recuperación tras una rotura de ligamentos que sufrió en agosto pasado en su pierna izquierda y aseguró que próximamente buscará nacionalizarse chileno sin descartar la posibilidad de jugar por la selección en el futuro.

Zaldivia, en conversación con el programa Pelota Parada de CDF, señaló que "en enero cumplo los cinco años y estoy habilitado para realizar los papeles. Tengo decidido nacionalizarme chileno. Después lo de la selección es muy lindo y si me llega a tocar en el futuro me encantaría".

Sobre los seis meses que estuvo fuera de las canchas y su regreso, el zaguero indicó que "fue una pena al inicio que se suspendiera el fútbol, porque estaba volviendo a la actividad, y tuve una práctica de 60 minutos ante Colina, pero después con todo lo que pasó el fútbol pasa a segundo plano".

Sobre la salida de Mario Salas y su relación con el camarín del "cacique", el defensa sostuvo que "es difícil opinar estando afuera, pero en decisiones de técnicos no me puedo meter. Por otro lado, se viene diciendo desde que llegué que el camarín es complicado y no es así, es sano y con gente experimentada, y el técnico que venga tiene que manejarlo".

Respecto al próximo DT, dijo que "es difícil aventurarse en el nombre, como dije antes, nosotros no somos los encargados de postular a nadie y decir quién tiene que venir. Sí, tiene que ser ganador, con recorrido internacional y trabajador, porque este grupo trabaja muy bien y es muy respetuoso de quien nos maneja. Quien venga le va a ir muy bien".

