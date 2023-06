Desórdenes dejaron varios detenidos en la previa de la final de la Conference League

La policía checa detuvo a 16 personas en Praga por peleas y altercados en la previa de la final de la Conference League entre West Ham United y Fiorentina.

Según explicó un aficionado de los "hammers" a la cadena británica BBC, un grupo de aficionados de la "Fiore" atacó a los seguidores ingleses en un bar. Estos supuestamente iban encapuchados, llevaban cadenas y lanzaron bengalas y petardos.

La policía checa confirmó la información y añadió que un agente también fue agredido durante los ataques.

"Aficionados italianos atacaron a seguidores de West Ham en un bar en Rytirka Street, hiriendo a tres de ellos. Un agente también ha sido atacado. Hemos detenido a 16 personas y estamos investigando los hechos", dijo la policía checa en un comunicado.

Se calcula que unos 20.000 aficionados de West Ham viajaron a Praga para la final, la gran mayoría de ellos sin entrada, ya que el equipo inglés solo ha recibido 5.000 entradas para el encuentro.

No es la primera vez esta temporada que los seguidores británicos sufrieron esta clase de problemas, después de que en las semifinales contra AZ Alkmaar, un grupo de aficionados fueron atacados dentro del estadio por los holandeses.

Several Fiorentina ultras detained by the police in Prague this afternoon, after they attacked the pub with West Ham fans in Prague. pic.twitter.com/IBxYyZaLcd — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) June 7, 2023

Ultras de la Fiorentina atacan bar de fans de West Ham en Praga. #ConferenceLeague Prague con una final de alta tensión pic.twitter.com/DdwTVvRWmT — GABO MONTIEL (@werevertumorro) June 7, 2023

Another video of West Ham & Fiorentina fans clashing in Prague this afternoon ahead of the Conference League Final. pic.twitter.com/viLjAQu8nb — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) June 7, 2023

These were the scenes earlier in the West Ham fan zone in Prague 🤢 #WHUFC #UECL pic.twitter.com/sB0CMGfylB — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 7, 2023