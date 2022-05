Mourinho tras quedarse con la Conference League: Ganar cuando no eres favorito vale el doble

José Mourinho, entrenador de AS Roma, se emocionó tras ganar la Conference League y alcanzar un nuevo título continental en su carrera, declarando al borde de las lágrimas tras la final ante Feyenoord.

"Este ha sido un año difícil pero hemos hecho una hazaña increíble. Hoy hemos escrito la historia de Roma. La Conference es una competencia que esperábamos ganar, siempre creímos en ello, aunque no era fácil", dijo el portugués en zona mixta.

"Es la historia de Roma más que la mía. Solo yo, Ferguson y Trapattoni hemos ganado en tres décadas distintas. Cuanto más viejo me hago más orgulloso me pongo. Ganar cuando no eres favorito vale el doble", agregó.

Además, el luso destacó su conexión con el club italiano. "Esta victoria permanecerá por siempre, y espero que la familia de Roma sea felicz. Yo me siento hincha de Roma y también de Porto, Inter y Real Madrid... Es mi forma de trabajar, por eso me siento romanista al cien por ciento", comentó.

Luego de ganar la primera edición de la Conference League, José Mourinho es el único entrenador en tener en su palmarés todos los torneos de clubes de la UEFA, sin contar la Supercopa, pues fue vencedor de dos Europa League (Porto y Manchester United), y dos Champions (Porto e Inter de Milán).