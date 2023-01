Acuerdo entre Conmebol y Concacaf incluye un novedoso torneo de clubes

El acuerdo anunciado este viernes entre Conmebol y Concacaf por el cual habrá alianzas para los próximos torneos de selecciones incluye también un novedoso torneo de clubes.

El certamen reunirá a cuatro equipos, dos de cada Confederación, y se disputará al estilo Final Four con dos semifinales y una final en sede única.

Los elencos participantes se clasificarán a través de las competiciones de clubes ya existentes, y las dos confederaciones están trabajando para que la primera edición de este torneo se juegue en 2024.

⚽️ @CONMEBOL and Concacaf will organize a centralized "final four" style club competition in 2024 featuring the best clubs from the respective confederations



