Conmebol seleccionará sedes de las finales de Libertadores y Sudamericana el 17 de octubre

El Consejo de la Conmebol decidirá este jueves 17 de octubre las ciudades anfitrionas para las finales únicas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2020.

Según anunció la entidad, un equipo multidisciplinario compuesto por asesores técnicos de diversas áreas, analizó y puntuó a cada una de las candidaturas ocho para la Libertadores y cuatro para la Sudamericana.

Para este jueves se espera la presentación de todas las candidaturas, ante lo cual el Consejo de la Conmebol tomará la decisión definitiva en base a toda la información aportada por los interesados.

Para este año, el primero en que se instauró este formato, las final de la Sudamericana se efectuará en Asunción, Paraguay, mientras que la Libertadores se definirá en Santiago, Chile.

Entre los países que han presentado candidaturas se encuentran Brasil, Argentina y Perú, siendo los siguientes:

Candidatos final Copa Libertadores 2020:

Estadio Mario Kempes – Córdoba (ARG)

Mineirão – Belo Horizonte (BRA)

Arena do Gremio – Porto Alegre (BRA)

Estadio Beira-Rio – Porto Alegre (BRA)

Maracanã – Rio de Janeiro (BRA)

Estadio do Morumbi – São Paulo (BRA)

Arena Corinthians – São Paulo (BRA)

Estadio Nacional – Lima (PER)

Candidatos final Copa Sudamericana 2020

Estadio Mario Kempes – Córdoba (ARG)

Estadio Único – La Plata (ARG)

Estadio Mané Garrincha – Brasília (BRA)

Estadio Nacional – Lima (PER)