ANFP definió llaves y programación de la primera fase de Copa Chile

Este jueves se dieron a conocer los partidos de la primera fase de Copa Chile 2019, que contará en esta etapa con la participación de equipos de Primera B, Segunda División Profesional y ANFA.

Entre los cruces destaca el duelo que tendrá Deportes Concepción, que regresa a esta competencia, ante Santiago Wanderers. Este duelo se disputará en el Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Además, Cobreloa hará su debut en la competencia ante San Marcos de Arica, equipo que descendió la temporada pasada a la Segunda División.

Todos los encuentros se jugarán entre el 23 y 24 de marzo, durante el receso por fecha FIFA.

Cabe recordar que los clubes de Primera División se sumarán a la competencia a partir de la segunda fase.

Revisa todos los compromisos de la primera ronda de Copa Chile a continuación:

Sábado 23 de Marzo

Deprotes Colina vs Santiago Morning. 17:30 horas.

Deportes Rengo vs Barnechea. 17:30 horas.

Trasandino vs San Luis. 17:30 horas.

San Antonio Unido vs Deportes La Serena 17:30 horas.

Fernández Vial vs Deportes Temuco. 18:00 horas.

Iberia vs Ñublense. 18:00 horas.

Deportes Vallenar vs Copiapó. 18:00 horas.

Domingo 24 de marzo

Deportes recoleta vs Unión San Felipe. 17:30 horas.

San Marcos de Arica vs Cobreloa. 17:30 horas.

Lautaro de Buin vs Deportes Melipilla. 17:30 horas.

General Velásquez vs Magallanes. 17:30 horas.

Colchagua vs Deportes Santa Cruz. 17:30 horas.

Independiente de Cauquenes vs Rangers. 17:30 horas.

Deportes Concepcion vs Santiago Wanderers. 17:30 horas.

Pilmahue vs Deportes Valdivia. 17:30 horas.

Provincial Osorno vs Deportes Puerto Montt. 17:30 horas.