Ariel Holan: El rendimiento oscilante es nuestro gran déficit

El director técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, lamentó la eliminación de Copa Chile a manos de la U y se mostró preocupado por el "rendimiento oscilante" mostrado por el equipo a lo largo de la temporada, algo que hoy tiene a los cruzados sin opciones de campeonar este año.

"Los objetivos eran alejarnos de la zona baja de la tabla (del Campeonato Nacional) y clasificarnos a las copas, ya sea vía Copa Chile o torneo. Ese objetivo todavía lo podemos cumplir, ya que numéricamente tenemos posibilidades", arrancó Holan en conferencia de prensa.

En cuanto a la eliminación, expresó que resta por "mejorar mucho. Tuvimos la pelota, pero pateamos poco al arco. Y los partidos se ganan con goles. En esta serie no hemos tenido las opciones que debíamos tener por la posesión que tuvo el equipo. Ahí estuvo el talón de Aquiles de esta llave".

"Venimos de un proceso, mejoramos, no tenemos la valla más vencida, tenemos muchos goles a favor. En esta llave no lo pudimos sostener como en el campeonato. Esa es la realidad, pero el rendimiento oscilante es nuestro gran déficit. Cuando eso ocurre yo tengo una cuota de responsabilidad indelegable. El resto me lo reservo y para solucionarlo en el fuero interno", complementó.

En esa misma línea, apuntó que "acá no hay excusas. No quiero titular la eliminación de esta Copa Chile, pero va en consonancia con la construcción del equipo. Hay mucho que mejorar, quedan 12 puntos (en el torneo) y tenemos que lograr la mayor cantidad posible".

Finalmente, Ariel Holan concluyó que "siempre hablamos de clasificar a las copas, sea la Sudamericana o la Libertadores, pero tenemos que seguir mejorando en los números, en la eficacia".