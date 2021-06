Así quedaron conformadas las llaves de dieciseisavos de final de la Copa Chile

Este miércoles se terminaron por conformar las llaves de deciseisavos de final de la Copa Chile con la clasificación de San Antonio Unido y Lautaro de Buin en sus respectivas series de primera ronda.

Por otro lado, Colo Colo avanza directamente a los octavos de final por su condición de campeón, así que no jugará en la segunda ronda del torneo y deberá esparar rival de la serie entre Deportes Colina y Deportes La Serena.

Revisa acá las llaves definitivas:

- Deportes Melipilla vs. Ñublense

- Universidad de Chile vs. Deportes Recoleta

- Fernández Vial vs. Cobresal

- Deportes Antofagasta vs. Coquimbo

- Curicó Unido vs. Rangers

- O'Higgins vs. Cobreloa

- Everton vs. Deportes Santa Cruz

- Deportes Iquique vs. Universidad Católica

- AC Barnechea vs. Palestino

- Santiago Wanderers vs. Deportes Concepción

- Deportes Colina vs. Deportes La Serena

- Deportes Temuco vs. Unión La Calera

- San Antonio Unido vs. Huachipato

- Puerto Montt vs. Unión Española

- Lautaro de Buin vs. Audax Italiano

* Las series se definirán en dos partidos (ida y vuelta) y arrancará del local el primer equipo de cada cruce del listado anterior.