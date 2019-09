Audax Italiano y Unión Española se reencuentran en La Florida en cuartos de final de la Copa Chile

Este domingo, Audax Italiano y Unión Españolan animan en La Florida el último partido de ida en los cuartos de final de la Copa Chile, entre rivales que repiten el enfrentamiento de la semana pasada en el mismo recinto por el Campeonato Nacional.

Los "audinos" llegan a este nuevo "clásico de colonias" con la confianza a tope, precisamente después de ese partido, que les permitió alcanzar el tercer lugar del torneo que por ahora los clasifica a la Copa Libertadores.

No obstante, para este compromiso los "verdes" no podrán contra con su contingente completo, ya que el goleador del equipo Ignacio Jeraldino se encuentra con la selección chilena en Honduras, para el duelo frente a los locales, y es una sensible baja para el elenco de Juan José Ribera.

Con este panorama, la formación del elenco floridano se espera que sea con: Joaquín Muñoz; Osvaldo Bosso, Carlos Labrín, Ricardo Escobar, Diego Torres; Iván Vásquez, Ariel Martínez, Jorge Henríquez, Iván Ledezma; Jesús Hernández y Rodrigo Holgado.

Por su parte, los hispanos llegan con el ambiente descomprimido, luego que el pasado miércoles lograran de visita ante Deportes Valdivia su primera victoria en 13 partidos, y la primera bajo el mando del entrenador Ronald Fuentes.

De todas formas, Fuentes sabe que el equipo debe mejorar para no repetir el resultado de la semana pasada frente a los floridanos, quienes a pesar de no ser dominadores del duelo, se quedaron con el triunfo sobre el final en el Bicentenario.

La más probable alineación de los "rojos" para este duelo es con Diego Sánchez; Juan Pablo Gómez, José Manuel Aja, Thomas Galdames, Luis Pavez; Víctor Méndez, Rodrigo González, Misael Dávila; Pablo Aránguiz, David Llanos y Rafael Arace.

El compromiso entre Audax y Unión se jugará desde las 17:30 horas (20:30 GMT), con arbitraje de Christian Rojas, y podrás seguirlo a través de la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.