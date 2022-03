Colo Colito debutará este sábado en la Copa Chile

La ANFP informó la programación de los partidos de la primera fase de la Copa Chile 2022, que enfrentará a equipos de Segunda División y del fútbol amateur.

Los encuentros se definirán a partido único desde este fin de semana.

Sábado 19 de marzo

- Quintero Unido vs. Deportes Limache, 12:00 horas, Estadio "Raúl Vargas"

- Dante Imperial vs. Deportes Concepción, 18:00 horas, Nueva Imperial

- Municipal Salamanca vs. Real San Joaquín, 18:00 horas, Municipal Salamanca 2

- Tricolor Municipal vs. Lautaro de Buin, 18:00 horas, Municipal de Paine

- Aguará vs. Rodelindo Román, 18:00 horas, Estadio "Bernardo O'Higgins

- La Obra vs. Colo-Colito, 18:00 horas, Estadio Fiscal de Talca

- Deportes Rengo vs. San Antonio Unido, 18:00 horas, Municipal de Rengo

- Unión Compañías vs. Trasandino, 18:00 horas, Estadio La Portada

Domingo 20 de marzo

- La Higuera vs. San Bernardo, 12:00 horas, Estadio "Nicolás Chahuán"

- Colegio Quillón vs. Deportes Iberia, 18:00 horas, Colegio Quillón

- Cóndor Pichidegua vs. General Velásquez, 18:00 horas, Estadio "Joaquín Muñoz García"

- Independiente de Cauquenes vs. Unión Bellavista, 18:00 horas, Estadio Fiscal de Talca

- Provincial Ranco vs. Deportes Valdivia, 18:00 horas, Estadio "Carlos Vogel"

- Provincial Ovalle vs. San Marcos de Arica, 18:00 horas, Estadio Diaguita