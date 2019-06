Colo Colo busca dar vuelta la llave de Copa Chile ante Puerto Montt

Colo Colo recibirá este jueves a Deportes Puerto Montt en el partido de vuelta por la segunda fase de Copa Chile con la misión de dar vuelta el resultado en contra conseguido en el sur. Este duelo será en Estadio Monumental a partir de las 20:00 horas.

Los albos cayeron 0-2 en partido disputado en el Estadio Chinquihue y buscarán de local poder dar vuelta la serie y seguir avanzando en el torneo. Los dirigidos por Mario Salas quieren cerrar de buena manera el primer semestre.

Para el este duelo, el "Cacique" no contará con los lesionados Esteban Paredes y Jorge Valdivia, pero tendrán el regreso de Carlos Carmona en el medio campo. El jugador no ha sumando pocos minutos este semestre y sería la gran novedad en el once inicial.

La formación de Colo Colo sería con Darío Melo; Felipe Campos, Julio Barroso (Matías Zaldivia), Juan Manuel Insaurralde, Ronald de la Fuente; Carlos Carmona, Carlos Villanueva, Branco Provoste; Gabriel Costa, Andrés Vilches, Pablo Mouche.

Puerto Montt, por su parte, tratará de mantener la ventaja obtenida de local y dar la sorpresa en Estadio Monumental.

La posible oncena del equipo del sur sería con: Daniel Castillo; Gino Alucema, Alonso Rodríguez, Fernando Cornejo; Diego Subiabre, Byron Bustamante, Octavio Pozo, Andrés Souper; Richard Barroilhet, Ignacio Lemmo, Nicolás Gauna.

El duelo entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt se disputará en el Estadio Monumental este jueves a las 20:00 horas (00:00 GMT) y lo podrás seguir por el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl y por la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa.