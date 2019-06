Colo Colo sufrió duro revés ante Puerto Montt y complicó sus opciones en Copa Chile

Colo Colo sufrió un duro revés por 2-0 frente a Deportes Puerto Montt en el Estadio Bicentenario Chinquihue y complicó sus opciones en la segunda fase de la Copa Chile, quedando con una importante tarea para la revancha en el Estadio Monumental.

Los "salmoneros" golpearon fuerte de entrada a un dubitativo cuadro "albo", logrando rápidamente la apertura de la cuenta en los cuatro minutos del compromiso, mediante el volante Andrés Souper, quien realizó una gran jugada personal, que finalizó con un tremendo remate al ángulo, que dejó sin opciones al porterop Darío Melo.

No obstante, los duelos de casa no se quedaron ahí, y quisieron ir a matar de inmediato al "cacique", con claras llegadas de Ignacio Lemmo (24'), Diego Subiabre (28') y Nicolás Gauna (32 y 33') y otra de Lemmo (38'), que bien pudieron significar la segunda cifra, ante un muy complicado elenco "popular", que no se lograba acomodar al campo de juego sintético y a la constante lluvia que cayó sobre la Región de Los Lagos.

Pero, sobre el final del primer tiempo, los dirigidos por Mario Salas mostraron una pequeña reacción e inquietaron con un remate de tiro libre de Pablo Mouche (43') y un cabezazo de Branco Provoste en el centro del área rival, que la más clara de los 45 minutos iniciales para la visita.

En el segundo tiempo, el "popular" salió con mejor disposición en busca del empate, situación que no permitió el elenco local, que mantuvo su intensidad en el inicio y logró llegar al segundo tanto del encuentro, gracias a Ignacio Lemmo en los 53', tras gran pase de Souper.

Desde ahí, Colo Colo se fue con todo en busca del empate, lohrando avisar con nítidas ocasiones del ingresado Andrés Vilches, con un cabezazo (73'), de Gabirel Costa con un remate que se fue por muy poco (75') y algunos centros, que no terminaron siendo conectados, ante la gran molestia de Salas.

Sobre el final, los "delfines" aguantaron con todo, incluso los ocho minutos de tiempo agregado que otorgó el juez del encuentro Juan Lara, cerrando una gran victoria, que les permite dar un paso impoertante rumbo a la próxima fase de la competición.

Ahora, Puerto Montt deberá visitar el Monumental el próximo jueves, a partir de las 20:00 horas (00:00 GMT), en un duelo en el que los "albos" necesita la difícil misión de ganar por dos goles para forzar los penales y por tres para avanzar directamente.