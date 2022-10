El fuerte cruce entre la U y la UC en redes sociales por Juan Tagle

Tras la suspensión del partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile, los ánimos quedaron encendidos entre las dos instituciones, algo que quedó de manifiesto en redes sociales la noche de este viernes.

El cruce comenzó lueg que Juan Tagle, presidente de Cruzados, comentara en Twitter los dichos del técnico azul Sebastián Miranda lamentando la reacción de la gente de la UC.

El timonel del equipo de la Franja escribió "lamento que el DT no haya sido bien informado, pero lo primero que hicimos junto al Gerente Deportivo cuando terminó el partido fue dirigirnos al sector del camarín visita para preguntar por el estado de Martín (Parra) y estuvimos ahí hasta que se lo llevaron del estadio".

Desde la U no quedaron conformes con esta publicación y respondieron: "Señor Tagle, si estuvo cerca de nuestro camarín, fue cuando se paró fuera de la puerta de los árbitros. Lo vimos, pero no preguntó por Martín a nuestro Presidente, Gte. General, Gte. Deportivo o DT, que muchas veces pasaron a su lado. Su preocupación no llegó al plantel".

La cuenta oficial de Cruzados salió a defener al presidente y apuntó: "Basta de tanta tergiversación e imprecisiones. Efectivamente nuestro Presidente fue a la puerta del camarín junto a nuestro Gte. Deportivo y preguntaron a varios miembros del staff sobre la salud del jugador. Permanecieron ahí hasta que se llevaron a Martín Parra".

La defensa de los cruzadoos no quedó ahí y apuntaron: "Nunca vieron a los árbitros, sí pidieron hablar con el presidente de U. de Chile, pero éste no salió del camarín. Cerramos esta pobre polémica con su cuenta institucional. Cada uno sacará sus conclusiones y qué objetivos persiguen detrás de estas acciones".