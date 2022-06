Emmanuel Ojeda: Me queda una sensación amarga, merecimos un poco más

Pese a meterse en octavos de final, el volante de Universidad de Chile Emmanuel Ojeda lamentó el 2-2 final ante General Velásquez, asegurando que el equipo mereció más.

"Me queda una sensación amarga por el resultado final. Creo que nos merecimos un poco más. Esta clase de partidos son complicados, más en una cancha que estuvo mala y no se podía jugar mucho, pero estaba mala para los dos", dijo a TNT Sports.

Sobre la idea del técnico uruguayo Diego López, el argentino manifestó que "se va tomando, lleva trabajo, arrancamos hace tres semanas. Con el correr del tiempo se van a dar muchas más cosas".

"Me sentí bien, obviamente por el campo de juego no se puede jugar mucho. Puedo dar mucho más todavía", aseguró sobre sus sensaciones en la cancha el ex Rosario Central.

Finalmente, sobre los objetivos del equipo, dijo: "Tener un buen segundo semestre, escalar en la tabla, sumar muchos puntos y meternos a algún torneo internacional. Siempre cuando tengamos posibilidades vamos a pelear".

La U se metió en octavos de final de Copa Chile, instancia donde se medirá a Cobresal. Antes, el equipo de Diego López retomará el Campeonato Nacional recibiendo a Unión La Calera el próximo sábado 2 de julio.