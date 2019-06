La agenda de las revanchas de la segunda fase de la Copa Chile

Las revanchas por la segunda fase de la Copa Chile, torneo que tiene como premio un boleto a la Copa Libertadores 2020, comenzaron a disputarse el miércoles 6 y tienen como primeros clasificados a octavos de final a Deportes Iquique y a Palestino (a espera de lo que decida la ANFP).

La suerte de al menos otros 20 elencos se conocerá entre el martes 11 y el jueves 13. En tanto, quedan pendientes de programación cuatro partidos.

Segunda fase de la Copa Chile, revanchas:

Miércoles 6 de junio

Deportes Iquique 2-0 San Marcos de Arica (4-0 global), Finalizado. Estadio Cavancha.

Domingo 9 de junio

Santiago Morning 1-1 Palestino, 15:30 horas. Estadio La Pintana.

Martes 11 de junio

Audax Italiano vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas. Estadio La Florida.

Miércoles 12 de junio

Universidad de Chile vs. Rangers, 18:15 horas. Estadio Nacional.

Universidad de Concepción vs. Deportes Valdivia, 19:00 horas. Estadio "Ester Roa".

Curicó Unido vs. Ñublense, 19:30 horas. Estadio La Granja.

Jueves 13 de junio

Unión La Calera vs. Magallanes, 17:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Deportes Antofagasta vs. AC Barnechea, 17:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Huachipato vs. Deportes Temuco, 19:00 horas. Estadio CAP.

O'Higgins vs. Deportes Santa Cruz, 19:30 horas. Estadio El Teniente.

Coquimbo Unido vs. Unión San Felipe, 19:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt, 20:00 horas. Estadio Monumental.

Pendientes de programación:

Unión Española vs. Deportes Melipilla

Everton vs. Trasandino

Universidad Católica vs. Deportes La Serena

Cobresal vs. Deportes Vallenar