La molestia de los hinchas de la U contra Angelo Henríquez: "Le pegó con el diario"

Angelo Henríquez fue blanco de las críticas por parte de los hinchas de Universidad de Chile debido al penal que erró ante Colo Colo en el primer tiempo de la final de Copa Chile.

Revisa los descargos de los hinchas azules contra Henríquez:

Esas son las cagadas que diferencian a un buen DT de uno malo, en un clásico no puedes designar a un zombie como Angelo Henríquez para patear un penal, ha tenido miles de oportunidades y ya no fue no más. Debió ir el propio Montillo @udechile #VamosLaU