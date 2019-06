Los cruces para octavos de final de la Copa Chile

La ANFP sorteó este viernes a las parejas que se enfrentarán en los octavos de final de la Copa Chile, donde tuvo a cuatro cabezas de serie: U. de Chile, Colo Colo, Audax Italiano y Palestino.

Además, a través de los bolilleros fueron designados números para cada uno de los elencos, con lo cual quedó definido si jugarán el duelo de revancha como locales o visitantes.

Por ello, Universidad de Chile quedó con el número 11, que usará a lo largo de toda su actuación en el torneo, y jugará con el ganador del cruce entre Huachipato o Temuco, rematando la serie como anfitrión, pues el equipo sureño tendrá el 9.

Colo Colo, que recibió el número 2, quedó emparejado con Barnechea, número 3, que será local en la revancha.

U. Católica, si supera a Deportes La Serena en su cruce de segunda ronda, será rival del campeón vigente, Palestino, y contará con el número 13, por lo que también será anfitrión en el duelo decisivo, ya que los tetracolores quedaron con el 12.

A raíz del armado del cuadro, es posible que el "Cacique" y U. de Chile se midan en la final, pues van por distintos caminos del torneo.

Los octavos se jugarán en el segundo semestre, tras la disputa de la Copa América.

Revisa los cruces:

- (9) Huachipato o Temuco vs. U. de Chile (11)

- (1) Deportes Iquique vs. Vallenar o Cobresal (8)

- (7) Deportes Melipilla o Unión Española vs. Deportes Valdivia (14)

- (6) Audax Italiano vs. Unión San Felipe (15)

- (2) Colo Colo vs. AC Barnechea (3)

- (4) Trasandino o Everton vs. O'Higgins (5)

- (10) Unión La Calera vs. Ñublense (16)

- (12) Palestino vs. La Serena o Universidad Católica (13)

Nota: El equipo con el número mayor define la serie de local.