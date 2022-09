Presidente de la ANFA: Si no erradicamos estos hechos vandálicos, la situación no terminará

El presidente de la Asociación Nacional del Fútbol Amateur, Justo Alvarez, explicó la votación que se realizó en el directorio de la Federación de Fútbol de Chile, en la cual se optó por continuar el clásico estudiantil entre U. Católica y la U, a pesar de los incidentes que hubo en Valparaíso.

El dirigente, que aclaró que los votos disidentes de su bloque señalaron que había que expulsar a los "cruzados" del torneo, manifestó la preocupación por los hechos de violencia.

"Si no erradicamos estos hechos vandálicos, esta cosa no va a terminar. Por lo tanto, nosotros podemos compartir o no, pero hoy esto no fue unánime. Los tres votos de la ANFA eran para expulsar a U. Católica", declaró.

Además, aclaró que la fecha en que se reprogramará será "estudiada", mientras que "lo que más nos preocupa" es la salud del jugador Martín Parra, de U. de Chile.