Se sortearon los cruces de la segunda fase de la Copa Chile 2021

Este martes se sortearon los cruces de la segunda fase de la Copa Chile, instancia que tendrá 15 partidos, pues Colo Colo, por ser el campeón vigente, ingresará directo a los octavos de final del certamen.

En una ceremonio que tuvo a Gabriel Suazo de Colo Colo, Osvaldo González de Universidad de Chile y Alfonso Parot de la UC como encargados de los bolilleros se definieron las series que se comenzarán a jugar la próxima semana.

Entre los duelos más atractivos, destacan el que jugará U. de Chile ante Deportes Recoleta, mientras que Universidad Católica enfrentará al vencedor del compromiso entre Deportes Iquique y San Marcos de Arica.

Asimismo, Curicó Unido y Rangers jugarán el clásico del Maule, mientras O'Higgins chocará con Cobreloa y Unión Española con Deportes Puerto Montt.

Los partidos serán de ida y vuelta, y arrancará de local el primero equipo de cada llave en el siguiente listado.

Revisa acá las llaves:

- Deportes Melipilla vs. Ñublense

- Universidad de Chile vs. Deportes Recoleta

- Fernández Vial vs. Cobresal

- Deportes Antofagasta vs. Coquimbo

- Curicó Unido vs. Rangers

- O'Higgins vs. Cobreloa

- Everton vs. Deportes Santa Cruz

- San Marcos o Iquique vs. Universidad Católica

- AC Barnechea vs. Palestino

- Santiago Wanderers vs. Deportes Concepción

- Deportes Colina vs. Deportes La Serena

- Deportes Temuco vs. Unión La Calera

- San Antonio Unido o San Felipe vs. Huachipato

- Puerto Montt vs. Unión Española

- Lautaro de Buin o Magallanes vs. Audax Italiano