Pellegrini y la final de la Copa del Rey: Controlar las emociones es importante para ganar

El entrenador de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, aseguró este viernes que "controlar las emociones es una condición importante para ganar la final" de la Copa del Rey que su equipo disputará este sábado ante Valencia en el estadio sevillano La Cartuja.

El preparador del equipo verdiblanco atendió a los periodistas en el escenario del partido momentos antes de dirigir sobre su césped el último entrenamiento antes de la final, de la que dijo que todos sus jugadores "deben controlar las emociones durante los noventa minutos" y estar "con la cabeza fría y el corazón caliente".

El chileno destacó que "sería un logro muy importante" conseguir este título por "la gente pero también por el plantel y el cuerpo técnico", para lo que solicitó a los suyos "que se vea reflejado lo hecho durante la temporada".

El técnico del conjunto sevillano, en su segunda campaña al frente del equipo, apuntó que no sabe de dónde sale que Betis es el favorito y que no le importa que le den esa condición o no.

"Si es por la liga, sí tenemos más puntos, pero son dos plantillas de potencial parecido. En noventa minutos se verá lo que pasa, por eso este deporte es el más seguido en el mundo", argumentó.

Preguntado por el malestar del entrenador del Valencia, José Bordalás, expresado en la rueda de prensa anterior a la de Betis, en la que dijo que no le parecía correcto que Pellegrini se refiriera a algunos aspectos antideportivos del rival, comentó que no se había referido nunca en ese sentido al equipo valenciano.

"Cada uno hace lo que cree. Dije que el estilo de Valencia es un estilo fuerte, pero no veo críticas en eso. Son dos estilos diferentes. Nosotros llegamos aquí con un concepto, un estilo, un juego en todas las competiciones y estamos ante un rival de estilo distinto pero igualmente válido. Con todos los estilos se gana", relató.

Añadió que "es muy difícil saber lo que va a hacer Valencia", por lo que afirmó que deben centrare en el juego que hace Betis "y ojalá se tenga un buen día para hacerlo".

Pellegrini, que no quiso adelantar el portero que jugará la final, al barajarse la duda entre el portugués Rui Silva o el chileno Claudio Bravo, fue consultado por su estancia en Betis en estas dos temporadas en comparación con sus otros equipos españoles por los que ha pasado.

"No me gusta comparar etapas porque no me parece justo y por respeto a las otras instituciones", en alusión a su etapa en Villarreal, Real Madrid y Málaga, de las que destacó que de todas guarda un gran recuerdo.

También fue preguntado por las noticias aparecidas en Brasil sobre la posibilidad de que sea el seleccionador nacional de ese país, y aseguró que con él "no se ha comunicado nadie" y que está ahora "al cien por cien centrado en el Betis".