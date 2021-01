Zinedine Zidane y su continuidad tras caída ante Alcoyano: Pasará lo que deba pasar

Zinedine Zidane, técnico de Real Madrid, dejó un manto de dudas sobre su continuidad en la banca "merengue" tras la eliminación en dieciseisavos de la Copa del Rey ante Alcoyano, y dijo que "a ver lo que pasa estos días", esperando noticias de las altas esferas del club.

"Cuando se pierde siempre hay cosas que se hablan pero asumo la responsabilidad y pasará lo que tenga que pasar. Estoy tranquilo. Cuando estamos en el campo los jugadores quieren ganar el partido, lo intentan, pero a veces pasan cosas diferentes. Hay que asumirlo y vamos a ver lo que pasa en estos días", afirmó el francés sobre su futuro.

"Soy yo el entrenador, la responsabilidad es mía y la voy a asumir como siempre. Los jugadores lo han intentado y si metemos el segundo gol es otro partido. También hay un portero que ha hecho tres paradas y el segundo gol no ha querido entrar. La responsabilidad la tengo yo, los jugadores lo han intentado y estamos fuera", manifestó.

En esa misma línea, el entrenador aseguró que "los jugadores lo han dado todo en el campo, hemos tenido ocasiones para meter el segundo gol y cuando no lo metes en una falta puede pasar lo que nos ha pasado. Con 1-1 fue un partido diferente y nos ha costado. Es un momento difícil, estamos fuera de la Copa, había que hacer otra cosa y no lo hicimos, pero los jugadores lo han intentado".

Zidane, sin embargo, no quiso asegurar que fue vergonzoso lo ocurrido en Copa del Rey. "Esto es el fútbol, son cosas difíciles porque es un Segunda B y tenemos que ganar el partido, pero al final no ha salido. No es una vergüenza, son cosas que pasan en una carrera de un futbolista. Asumo la responsabilidad totalmente y vamos a seguir trabajando. No nos vamos a volver locos", cerró.