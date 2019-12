Chile arriesga perder cupo para la Libertadores si U. Española recurre al TAS por el "Chile 4"

Los "hispanos" ya manifestaron su intención de no participar de las semifinales de la Copa Chile.

En caso de que Unión Española decida ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el conflicto sobre el cupo de "Chile 4" para la Copa Libertadores, nuestro país arriesga perder la plaza para el certamen continental.



Así lo señaló el ex funcionario de la Conmebol, Alfredo Asfura, quien aseguró en conversación con El Mercurio que "si Unión no se presenta a jugar, eso no significa que la U se quede con ese cupo".

"Si los 'hispanos' deciden ir al TAS y esos antecedentes llegan hasta la Confederación, esta puede quitarnos esa plaza", afirmó.

Desde el cuadro de Plaza Chacabuco ya señalaron que su intención es recurrir al TAS para exigir que se les otorgue a ellos el cupo para el torneo de clubes más importante del cotinente.

La ANFP definió esta semana que el "Chile 4" se deberá definir en cancha en la llave de semifinales de Copa Chile entre Unión Española y Universidad de Chile, lo que fue rechazado por los "hispanos" quienes afirmaron que no se presentarán a jugar.