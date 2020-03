¡Colo Colo y la UC van por la revancha! La agenda de la segunda fecha de la Libertadores

Esta semana se juega la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, la cual tendrá nuevamente como protagonistas a Colo Colo y Universidad Católica, que ante Arthletico Paranaense y América de Cali, buscarán dejar atrás sus caídas de la jornada inicial.

Revisa la programación completa de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores:

Martes 10 de marzo

Universidad Católica (CHI) vs. América de Cali (COL), 19:15 horas.

Bolívar (BOL) vs. Tigre (ARG), 19:15 horas.

Santos (BRA) vs. Delfín (ECU), 19:15 horas.

Boca Juniors (ARG) vs. Independiente de Medellín (COL), 21:30 horas.

Palmeiras (BRA) vs. Guaraní (PAR), 21:30 horas.

Libertad (PAR) vs. Caracas (VEN), 21:30 horas.

Miércoles 11 de marzo

River Plate (ARG) vs. Binacional (PER), 19:15 horas.

Peñarol (URU) vs. Jorge Wilstermann (BOL), 19:15 horas.

Colo Colo (CHI) vs. Athletico Paranaense (BRA), 19:15 horas.

Flamengo (BRA) vs. SC Barcelona (ECU), 21:30 horas.

Olimpia (PAR) vs. Defensa y Justicia (ARG), 21:30 horas.

Independiente del Valle (ECU) vs. Junior (COL), 21:30 horas.

Sao Paulo (BRA) vs. LDU Quito (ECU), 21:30 horas.

Jueves 12 de marzo

Nacional (URU) vs. Estudiantes de Mérida (VEN), 19:00 horas.

Gremio (BRA) vs. Internacional (BRA), 21:00 horas.

Racing (ARG) vs. Alianza Lima (PER), 21:00 horas.