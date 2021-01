Conductor del bus de Santos desmintió piedrazo tras partido ante Boca por Copa Libertadores

El conductor del bus del club Santos de Brasil desmintió la acusación del equipo a través de redes sociales, que señaló que el vehículo recibió un piedrazo tras el partido por la ida de semifinales Copa Libertadores en La Bombonera, que terminó 0-0.

"El autobús de Santos fue apedreado cuando llegó al hotel donde se hospeda. La piedra terminó rompiendo el cristal y pudo haber causado alguna lesión grave a la delegación de Santos", fue parte de lo que escribió el cuadro brasileño en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, Darío Rubén Ebertz, chofer del bus, contó su versión en entrevista con Diario Olé y dijo "que no mientan, que no mientan. No sé por qué generan suspicacia sin sentido, ponen a la gente enardecida en Brasil... ¡Fue una rama!"

"Venía un camión con un container adelante y no se corría pese a que las motos de la Policía le hacían señas. Pasó ahí por donde está el casino flotante, el camión se arrimó mucho al cordón, le pegó a una rama y se nos vino encima, fijate que está astillada, en esa zona no puede pegar una piedra y partir", agregó.

El duelo de revancha entre ambos equipos será el próximo miércoles 13 de enero a las 19:15 horas en el Estadio "Urbano Caldeira".