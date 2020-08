Conmebol confirmó los estadios para el regreso de la Copa Libertadores

La Conmebol confirmó este miércoles los estadios para la disputa de las últimas cuatro fechas de la fase grupal de la Copa Libertadores de América 2020, instancia que tiene a los equipos chilenos Colo Colo y Universidad Católica, elencos que harán de local en sus respectivos recintos.

Tercera fecha fase de grupos

Martes 15 de septiembre

Grupo C: Colo Colo vs. Peñarol, 19:15 horas. Estadio Monumental.

Grupo C: Jorge Wilstermann vs. Athletico Paranaense, 19:15 horas. Estadio "Félix Capriles".

Grupo D: Binacional vs. Liga de Quito, 21:30 horas. Estadio Nacional de Lima.

Grupo G: Santos vs. Olimpia, 21:30 horas. Estadio Vila Belmiro.

Miércoles 16 de septiembre

Grupo F: Estudiantes de Mérida vs. Alianza Lima, 19:15 horas. Estadio Metropolitano de Mérida.

Grupo E: Internacional vs. América de Cali, 19:15 horas. Estadio Beira-Rio.

Grupo B: Bolívar vs. Palmeiras, 21:30 horas. Estadio "Hernando Siles".

Grupo H: Independiente Medellín vs. Caracas, 21:30 horas. Estadio "Atanasio Girardot".

Grupo E: Universidad Católica vs. Gremio, 21:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Jueves 17 de septiembre

Grupo F: Racing vs. Nacional, 17:00 horas. Estadio "Presidente Perón".

Grupo G: Defensa y Justicia vs. Delfín, 19:00 horas. Estadio "Tito Tomaghello".

Grupo D: Sao Paulo vs. River Plate, 19:00 horas. Estadio Morumbi.

Grupo A: Independiente del Valle vs. Flamengo, 21:00 horas. Estadio Olímpico Atahualpa.

Grupo H: Libertad vs. Boca Juniors, 21:00 horas. Estadio La Nueva Olla.

Grupo A: Barcelona vs. Junior, 23:00 horas. Estadio Monumental de Guayaquil.

Grupo B: Guaraní vs. Tigre, 23:00 horas. Estadio Defensores del Chaco.

Cuarta fecha

Martes 22 de septiembre

Grupo A: Barcelona vs. Flamengo, 19:15 horas. Estadio Monumental de Guayaquil.

Grupo F: Estudiantes de Mérida vs. Nacional, 19:15 horas. Estadio Metropolitano de Mérida.

Grupo B: Tigre vs. Bolívar, 19:15 horas. Estadio CA Tigre.

Grupo D: Binacional vs. River Plate, 21:30 horas. Estadio Nacional de Lima.

Grupo A: Junior vs. Independiente del Valle, 21:30 horas. Estadio "Robertom Meléndez".

Grupo D: Liga de Quito vs. Sao Paulo, 21:30 horas. Estadio "Rodrigo Paz Delgado".

Miércoles 23 de septiembre

Grupo C: Athletico Parananse vs. Colo Colo, 19:15 horas. Estadio "Arena de Baixada".

Grupo H: Caracas vs. Libertad, 19:15 horas. Estadio Olímpico.

Grupo G: Defensa y Justicia vs. Olimpia, 19:15 horas. Estadio "Tito Tomaghello".

Grupo F: Alianza Lima vs. Racing, 21:30 horas. Estadio "Alejandro Villanueva".

Grupo E: América de Cali vs. Universidad Católica, 21:30 horas. Estadio Olímpico "Pascual Guerrero".

Grupo B: Guaraní vs. Palmeiras, 21:30 horas. Estadio Defensores del Chaco.

Grupo E: Internacional vs. Gremio, 21:30 horas. Estadio Beira-Rio.

Jueves 24 de septiembre

Grupo C: Jorge Wilstermann vs. Peñarol, 19:00 horas. Estadio "Félix Capriles".

Grupo H: Independiente Medellín vs. Boca, 21:00 horas. Estadio "Atanasio Girardot".

Grupo G: Delfín vs. Santos, 23:00 horas. Estadio Jocay.

Quinta fecha

Martes 29 de septiembre

Grupo E: Gremio vs. Universidad Católica, 19:15 horas. Estadio Arena do Gremio.

Grupo C: Peñarol vs. Colo Colo, 19:15 horas. Estadio Campeón del Siglo.

Grupo E: América de Cali vs. Internacional, 21:30 horas. Estadio "Pascual Guerrero".

Grupo C: Athletico Paranaense vs. Jorge Wilstermann, 21:30 horas. Estadio Arena da Baixada.

Grupo H: Boca vs. Libertad, 21:30 horas. Estadio La Bombonera.

Grupo D: Liga de Quito vs. Binacional, 21:30 horas. Estadio "Rodrigo Paz Delgado".

Miércoles 30 de septiembre

Grupo H: Caracas vs. Independiente Medellín, 19:15 horas. Estadio Olímpico.

Grupo F: Nacional vs. Racing, 19:15 horas. Estadio Gran Parque Central.

Grupo B: Palmeiras vs. Bolívar, 19:15 horas. Estadio Allianz Parque.

Grupo F: Alianza Lima vs. Estudiantes de Mérida, 21:30 horas. Estadio "Alejandro Villanueva.

Grupo A: Flamengo vs. Independiente del Valle, 21:30 horas. Estadio Maracaná.

Grupo A: Junior vs. Barcelona, 21:30 horas. Estadio "Roberto Meléndez".

Grupo D: River Plate vs. Sao Paulo, 21:30 horas. Estadio Libertadores de América.

Jueves 1 de octubre

Grupo G: Olimpia vs. Santos, 19:00 horas. Estadio "Manuel Ferreira".

Grupo B: Tigre vs. Guaraní, 21:00 horas. Estadio CA Tigre.

Grupo G: Delfín vs. Defensa y Justicia, 23:00 horas. Estadio Jocay.

Sexta fecha

Martes 20 octubre

Grupo G: Olimpia vs. Delfín, 19:15 horas. Estadio "Manuel Ferreira".

Grupo G: Santos vs. Defensa y Justicia, 19:15 horas. Estadio Vila Belmiro.

Grupo C: Colo Colo vs. Jorge Wilstermann, 21:30 horas. Estadio Monumental.

Grupo C: Peñarol vs. Athletico Paranaense, 21:30 horas. Estadio Campeón del Siglo.

Grupo D: River Plate vs. Liga de Quito, 21:30 horas. Estadio Libertadores de América.

Grupo D: Sao Paulo vs. Binacional, 21:30 horas. Estadio Morumbí.

Miércoles 21 de octubre

Grupo F: Nacional vs. Alianza Lima, 19:15 horas. Estadio Gran Parque Central.

Grupo F: Racing vs. Estudiantes de Mérida, 19:15 horas. Estadio Presidente Perón.

Grupo B: Bolívar vs. Guaraní, 21:30 horas, 21:30 horas. Estadio "Hernando Siles".

Grupo B: Palmeiras vs. Tigre, 21:30 horas. Estadio Allianz Parque.

Grupo A: Flamengo vs. Junior, 21:30 horas. Estadio Maracaná.

Grupo A: Independiente del Valle vs. Barcelona, 21:30 horas. Estadio Olímpico Atahualpa.

Jueves 22 de octubre

Grupo H: Boca vs. Caracas, 21:30 horas. Estadio La Bombonera.

Grupo H: Libertad vs. Independiente del Valle, 21:30 horas. Estadio La Nueva Olla.

Grupo E: Universidad Católica vs. Internacional, 21:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.