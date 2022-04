¡Criminal! La violenta patada en la cara de Rodrigo Ramallo a Frank Fabra en la Libertadores

El delantero boliviano Rodrigo Ramallo fue protagonista este martes de una violenta acción en la visita de Always Ready a Boca Juniors en la Copa Libertadores, al propinar una patada en la cabeza al colombiano Frank Fabra.

Cerca del final del primer tiempo, ambos jugadores disputaban un balón y pese a que Fabra estaba en el suelo, Ramallo fue sin medirse y golpeó la cara del jugador xeneize, desatando una gresca entre ambos equipos.

El árbitro uruguayo Gustavo Tejera no dudó y expulsó de inmediato con roja directa a Ramallo por la brusca acción. Revisa la patada a continuación:

Boca Juniors ficou com 1 a mais neste lance.



