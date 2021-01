El mejor hincha del mundo vivió el título de Palmeiras en el Maracaná

Entre los pocos hinchas privilegiados que pudieron estar presentes este sábado en la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Santos, no podían faltar Nickollas su mamá Silvia, quienes en 2019 fueron premiados en los premios The Best de la FIFA como "la mejor afición del mundo".

Nickollas la peleó toda su vida luego de nacer prematuro después de sólo cinco meses de gestación, pesando apenas 500 gramos, y estuvo internado en terapia intensiva cuatro meses.

En el medio, sufrió un paro cardíaco. Entre tantas secuelas, padece de ceguera y autismo.

Igual Nick no se pierde ningún partido de Palmeiras. Silvia, quien lo adoptó cuando tenía nueve meses (más de 10 parejas lo habían rechazado previamente), le cuenta al oído desde la tribuna lo que sucede abajo en la cancha.