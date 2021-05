Hinchas de Racing y Sao Paulo criticaron a Piero Maza por su arbitraje en la Libertadores

El árbitro chileno Piero Maza fue duramente criticado por hinchas de Racing y Sao Paulo este miércoles, por su desempeño en el partido por la tercera fecha de la Copa Libertadores.

Desde los primeros minutos, el réferi nacional fue cuestionado por su manejo del partido y por sus errores, que generaban molestia en los jugadores de ambos equipos.

En redes, en tanto, los fanáticos también cuestionaron la capacidad del árbitro y la designación de Conmebol, porque a Maza "se le va el partido de las manos".

Buena actitud de #Racing en el PT. Con poco lo complicó a #SaõPaulo. Al árbitro Piero Maza se le está yendo el partido de las manos. Cobra las que no son y deja seguir las que son. Todavía me pregunto por qué amonestó a Cáceres y a Novillo. Si me apuran, ni faltas eran.