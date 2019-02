Ivo Basay: El esfuerzo fue encomiable, tenemos los instrumentos para ir a pelear la clasificación

El entrenador de Palestino, Ivo Basay, se mostró contento pese a la igualdad de su escudra frente a Independiente de Medellín por la Copa Libertadores, destacando la actitud y el nivel de sus dirigidos.

"No es el resultado ideal cuando se juega de local, pero me quedo conforme con el nivel que mostraron los jugadores y la actitud. El esfuerzo de los futbolistas fue encomiable y eso me da tranquilidad. Tenemos todos los instrumentos para ir a pelear una clasificación", aseguró el estratega en conferencia de prensa.

Además, Basay agregó que "he visto varios partidos por la televisión en los últimos días y este es el partido que más se pareció a lo que es la Copa Libertadores. Se corrió mucho, se metió mucho y se mostró un buen nivel de ambos equipos. Hay esperanzas para el partido de vuelta".

Además, el estratega reconoció que el elenco de Medellín "no venía en su mejor momento", aunque destacó que para él "es uno de los mejores equipos de Colombia, entonces eso te da un parámetro del nivel que mostró Palestino".

Sobre el arbitraje de Víctor Hugo Carrillo, que validó un gol viciado para el cuadro "cafetero", Basay sostuvo que "cuando uno dirige pierde objetividad. No podemos detenernos en esos detalles, que pueden suceder varias veces en Copa Libertadores".

Finalmente, el adiestrador de los "tetracolores" destacó que el partido de vuelta "va a ser totalmente diferente, nosotros vamos a ir a buscar un resultado para clasificar. Está plenamente abierta la llave y vamos a ir a pelear mano a mano contra un equipo que hoy fue defensivo, pero que es pesado. Tenemos todos los argumentos", cerró.