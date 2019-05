Ivo Basay y el duelo ante Alianza Lima: El peor error que podemos cometer es confiarnos

El director técnico de Palestino, Ivo Basay, aseguró este lunes a los medios de comunicación que no se confiará para el duelo ante Alianza Lima en Perú, tomando en cuenta que hasta una derrota por cuatro goles lo clasifica a la Copa Sudamericana para el segundo semestre.

Basay, en la previa del compromiso, dijo que "el peor error que podemos cometer es confiarnos. Ningún partido uno lo puede afrontar con tranquilidad, más allá de que hay una diferencia de gol importante".

Además, agregó que "no puedo pensar en la Copa Sudamericana, sin terminar de jugar la Copa Libertadores. Mi trayectoria me ha enseñado a no pensar que algo está hecho sin trabajarlo previamente".

Sobre la preparación para este compromiso, el "Hueso" expresó que "tratamos de llegar de la mejor forma. Vamos a enfrentarlo como corresponde e intentando seguir en competencias internacionales. Debemos seguir insitiendo con lo que venimos haciendo hasta ahora".

Ante la baja por lesión del delantero Roberto Gutiérrez, el entrenador sostuvo que "no vamos a modificar el esquema, simplemente vamos a cambiar a Roberto en su posición. Vamos a tratar de llegar en las mejores condiciones y ser súper responsables".

Finalmente, Basay afirmó que "no lo teníamos pensado (llegar a esta instancia). Yo tomé al equipo cuando estábamos casi descendidos, o sea nos salvamos, ganamos la Copa Chile, y así nos fuimos encaramando hasta estas circunstancias. Ni en el mejor de los sueños, hubiéramos pensado que podíamos llegar acá".