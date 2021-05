La impresionante caída de Miguel Angel Russo tras "barrida" de un jugador de Barcelona

Miguel Angel Russo, técnico de Boca Juniors, pasó un gran susto este martes al sufrir una aparatosa caída durante el duelo ante Barcelona de Guayaquil, en Ecuador, por la Copa Libertadores.

El entrenador de 65 años estaba parado al borde de la cancha cuando fue arrollado por Mario Pineda, jugador de Barcelona, quien disputaba un balón con Nicolás Capaldo, defensa de Xeneize.

Profesor de Educación Física: chicos por favor con cuidado, no se golpeen! El pibe que repitió tres veces: pic.twitter.com/F8czz5uk3t

El entrenador rápidamente fue asistido por sus ayudantes y jugadores, aunque todo quedó en susto, ya que no sufrió daños, e incluso se dio el tiempo de reir por el chascarro ocurrido.

No me canso de decirlo, Miguel Ángel Russo es lo mejor que me pudo haber pasado 💙 pic.twitter.com/hbYkHdp1QS