"Lo que juega este hombre": Hinchas de Gremio llenaron de elogios a César Pinares

El volante chileno César Pinares fue uno de los más destacados en la goleada 6-1 de Gremio sobre Ayacucho FC de Perú en Copa Libertadores, pues brilló con dos asistencias y se llevó elogios por parte de los hinchas de su equipo.

Pinares fue clave en los primeros tantos del conjunto brasileño, ya que asistió a David Braz a los 4' y luego a Ferreira a los 28', lo que le valió para ser fundamental.

Fue así como los fánaticos destacaron el aporte del ex Universidad Católica en redes sociales e incluso pidieron que sea titular indiscutido.

Revisa algunas publicaciones

Gremio in cruise control in Copa Libertadores qualifying they lead 4-0 against Ayacucho FC, all four goals scored in the first half. David Braz, Ferreira and a brace from Diego Souza the difference. Just a complete quality difference between the sides. Cesar Pinares superb.