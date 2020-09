Los datos que tienes que saber en la previa del regreso de la Copa Libertadores de América

Este martes regresa la acción de la Copa Libertadores de América, en receso debido a la pandemia del Covid-19, con la continuación de la fase grupal del torneo continental, que tiene a dos equipos chilenos en competencia: Colo Colo y Universidad Católica.

Te invitamos a repasar todos los datos que tienes que saber en la previa de la tercera fecha del torneo de Conmebol:

COPA LIBERTADORES DE AMERICA - FECHA 3

MARTES 15 SEPTIEMBRE

Colo Colo (CHI) vs. Peñarol (URU) | Grupo C

Tendrán el tercer cruce por Copa Libertadores. Se midieron en la edición de 1985, en donde Peñarol se quedó con ambos enfrentamientos correspondientes al Grupo 4 (1-2 y 3-1). Colo Colo triunfó en su último juego en Chile (1-0 a Athletico Paranaense). Por su parte, los uruguayos ganaron un partido de los últimos 10 posibles de visitante: 1-0 a Flamengo, en 2019 (el resto fueron todas derrotas).

Jorge Wilstermann (BOL) vs. Athletico Paranaense (BRA) | Grupo C

Cumplirán el tercer encuentro en el historial. Compartieron el Grupo G en la CONMEBOL Libertadores de 2019 y siempre ganó quien fue local (4-0, para Athletico Paranaense y 3-2, para Jorge Wilstermann). Anotaron 5 goles en el cruce anterior en Bolivia, en donde 3 fueron de penal y 2 autogoles (24/4/2019). En la actual fase de grupos, el equipo brasilero lidera la tabla de pases (1392).

Santos (BRA) vs. Olimpia (PAR) | Grupo G

Dos históricos de la Libertadores, Santos (campeón en 1962, 1963 y 2011) y Olimpia (ganador en 1979, 1990 y 2002) jugarán por primera vez en el certamen. Santos sumó puntaje perfecto en el Grupo G y no recibió goles en sus últimos 4 partidos en su estadio. Olimpia disputó 50 partidos ante rivales de Brasil en la Copa Libertadores. El Decano ganó 2 de 25 duelos en suelo brasileño.

Deportivo Binacional (PER) vs. LDU Quito (ECU) | Grupo D

Será otro cruce inédito en la Copa Libertadores. Ganaron sus respectivos encuentros en condición de local en la actual competencia. LDU Quito, campeón en 2008, lleva una racha de 23 partidos sin ganar de visitante en la competencia (7PE-16PP). Casualmente, su última victoria en esta condición fue en en la fase de grupos de aquella histórica edición: 1-0 vs. Arsenal, en Argentina (12 de marzo de 2008).

MIÉRCOLES 16 SEPTIEMBRE

Universidad Católica (CHI) vs. Gremio (BRA) | Grupo E

Cumplirán 5 partidos en la Copa Libertadores. La UC ganó los 2 enfrentamientos en Chile con idéntico marcador: 1-0, en Octavos de final de 2011 (gol de Milovan Mirosevic) y en fase de grupos de 2019 (tanto de Sebastián Sáez). Gremio se quedó con el último cruce: 2-0 (Alisson y Thaciano), en la última fecha del Grupo H de la pasada edición.

Internacional (BRA) vs. América de Cali (COL) | Grupo E

Cumplirán 5 encuentros en el historial. Se midieron en Semifinales de 1980 y en fase de grupos de 1993: América llega invicto, con 1 victoria y 3 empates. Igualaron los 2 cruces anteriores en Brasil (0-0, en 1980 y 1-1, en 1993). Inter lleva una racha de 19 partidos sin caer de local por la Libertadores (15PG-4PE) y registra 294 minutos sin recibir goles en su estadio.

Estudiantes de Mérida (VEN) vs. Alianza Lima (PER) | Grupo F

Duelo inédito en la Copa Libertadores de América. Estudiantes de Mérida ganó sus únicos 2 juegos ante rivales peruanos en la historia del certamen: 1-0 a Unión Huaral y 1-0 a Sport Boys, ambos en fase de grupos de la Edición 1977. En la actual competencia, llegan sin sumar unidades en el Grupo F. Además, Alianza Lima fue el equipo con más atajadas (14) en las primeras dos jornadas de la fase de grupos.

Independiente Medellín (COL) vs. Caracas (VEN) | Grupo H

Se enfrentarán por primera vez en la historia de la Copa Libertadores. El DIM tendrá su segundo duelo de local ante un rival de Venezuela (4-0 a Táchira en la Segunda Fase de 2020). Por su parte, Caracas disputará su primer duelo ante un equipo colombiano en la historia del certamen. El equipo venezolano sumó 1 punto de los últimos 21 posibles como visitante (1-1 vs. Delfín, en 2019).

Bolívar (BOL) vs. Palmeiras (BRA) | Grupo B

Tendrán el tercer cruce por el certamen continental. Se midieron en Octavos de final de 1995 (1 triunfo por lado). Bolívar ganó el anterior enfrentamiento en Bolivia: 1-0 (Miguel Mercado), el 25 de abril de aquel año en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Con puntaje perfecto, Palmeiras lidera el Grupo B. Su máxima figura es Luiz Adriano, quien lleva 4 anotaciones tras 5 disparos (80% de efectividad).

JUEVES 17 SEPTIEMBRE

Racing Club (ARG) vs. Nacional (URU) | Grupo F

Tendrán el octavo encuentro en Copa Libertadores. Se enfrentaron en la histórica final de 1967, edición ganada por el equipo argentino. Además, se midieron en fase de grupos de 1962 y 2003. Llegan con puntaje ideal en el Grupo F de la presente competencia. Racing fue el conjunto con más remates al arco (19) en las fechas previas al receso por la pandemia del COVID-19.

Defensa y Justicia (ARG) vs. Delfín (ECU) | Grupo G

Jugarán el primer partido en el historial general. Defensa perdió sus 2 partidos en la Copa Libertadores (1-2, vs. Santos y 2-1, vs. Olimpia) y recibió 3 goles de cabeza. Delfín, que reúne 1 punto en el Grupo G, disputará su primer duelo ante un rival argentino. Previo a la suspensión de la competencia por la pandemia, el once ecuatoriano fue el equipo con más balones recuperados de la fase de grupos (41).

Sao Paulo (BRA) vs. River Plate (ARG) | Grupo D

Cumplirán 5 partidos en @Libertadores. Se midieron en Semifinales de 2005 y en fase de grupos de 2016. Sao Paulo llega invicto (3PG-1PE). River Plate fue el equipo con más goles (8) y disparos (42) en las primeras 2 jornadas de fase de grupos. El actual subcampeón de América lleva un invicto de 4 partidos en Brasil (1PG-3PE). Su máxima, figura Ignacio Fernández, registra 33.3% de eficacia en disparos (2 goles).

Independiente del Valle (ECU) vs. Flamengo (BRA) | Grupo A

Independiente del Valle, ganador de la Sudamericana 2019, recibe a Flamengo, el actual campeón de la Libertadores. Se enfrentaron recientemente en la Recopa Sudamericana 2020, en donde los brasileros se impusieron en el marcador global y alzaron la copa (2-2 y 3-0). En la presente competencia, ambos equipos cuentan con puntaje ideal en el Grupo A.

Libertad (PAR) vs. Boca Juniors (ARG) | Grupo H

Cumplirán 7 duelos en Copa Libertadores. Boca llega invicto, con 5 victorias y 1 empate. Además, el Xeneize ganó los 3 cruces en Paraguay: 1-0 (Semifinales de 1977), 2-0 (Cuartos de final de 2007) y 4-2 (Octavos de final de 2018). Libertad, dirigido por un histórico rival de Boca como Ramón Díaz, obtuvo puntaje ideal y es el equipo con mayor efectividad en disparos (22.7%) de la actual competencia.

Barcelona (ECU) vs. Junior (COL) | Grupo A

Jugarán el tercer duelo por Copa Libertadores. Los anteriores cruces corresponden a la fase de grupos de la edición 1971, en donde Barcelona se impuso en Ecuador (3-1) y Colombia (2-0). Ambos clubes no sumaron puntos en el Grupo A de la edición 2020. Barcelona fue el mejor equipo de la fase preliminar de la actual competencia, en donde dominó el ranking de goles (15) y asistencias (10).

Guaraní (PAR) vs. Tigre (ARG)| Grupo B

Guaraní lleva 20 cruces ante rivales argentinos en la Copa Libertadores. Sus únicas 2 victorias fueron ante Racing, en 2015 (el resto: 4PE-14PP). Tigre cumplirá 13 juegos en la historia del certamen (12 PJ: 6PG-6PP). El Matador tendrá su tercer juego en Paraguay (en 2013, derrotó 5-3 a Libertad y cayó 2-0 vs. Olimpia) Los dirigidos por Néstor Gorosito perdieron sus juegos sin marcar goles en el Grupo B de la presente edición.