Luis Jiménez: Queremos ganar y vamos a salir a buscar el partido ante River Plate

Palestino viajó este lunes a Buenos Aires para el encuentro que jugará el miércoles ante River Plate por el Grupo A de la Copa Libertadores y Luis Jiménez aseguró que saldrán a buscar el partido ante los campeones vigentes del torneo continental.

"River es un equipo grande que está acostumbrado a jugar este tipo de competencias, un equipo de mucha calidad y con jugadores muy importantes que te pueden resolver el partido en una jugada", apuntó el ex Inter de Milán.

"Será un partido complicado, pero tenemos nuestras armas y vamos a hacer todo lo posible para volver con un resultado favorable... Nos quedan cinco finales, esperamos hacerlo bien y seguir con posibilidades de clasificar", agregó.

Respecto a la manera cómo afrontarán el partido, aseguró que "nosotros queremos ganar. Vamos a salir a buscar el partido. Queremos traer los tres puntos de vuelta y haremos todo lo posible para eso. Si no se puede, perder nunca es la opción... No jugamos al contragolpe, siempre intentamos salir a buscar el resultado, mostrar nuestro juego, salir jugando siempre y es lo que haremos ante River".

Asimismo, bromeó con el reto que se llevó el portero Fabián Cerda en el partido ante Universidad de Concepción para mostrar que no se refugiarán en campo propio. "Si nos paramos atrás, Ivo (Basay) nos va a agarrar como a Fabián, esa no es una opción. Vamos a salir a buscar el partido, hay momentos en los que si hay que defender lo haremos, pero no será nuestra primera opción. Nos pararemos de igual a igual", expresó.

Jiménez también se refirió al castigo que arrastra River Plate que no le permitirá jugar con hinchas en las tribunas. "Es un partido importante y bonito, esperamos hacerlo de la mejor manera. Hubiese sido más lindo jugar con gente porque es un estadio histórico, muy lindo, pero lamentablemente es a puertas cerradas", indicó.

"A mí me gustaría jugar con público, pero jugar así los perjudica más a ellos. Ellos están acostumbrados a jugar con muchísima gente y jugar sin sus hinchas le va a hacer falta", agregó.

En cuanto a la revancha adelantó que cree que se jugará en el Estadio Monumental y pidió a la gente que acompañe al equipo. "Nosotros no estamos acostumbrados a llevar mucha gente lo que es una pena, porque en la final con Audax y los últimos partidos sí iba gente. Nos gustaría que nos fueran a apoyar, estamos haciendo buenos partidos, lo estamos haciendo bastante bien", apuntó.

Por su parte, el técnico Ivo Basay sólo se refirió al duelo que ganaron ante Universidad de Concepción. "Nos hacía falta para no ir quedando atrás, sobre todo teniendo en cuenta que las primeras fechas son importantes para que no nos saquen ventajas los que están arriba", expresó.

Palestino visitará este miércoles a River Plate a partir de las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Monumental.