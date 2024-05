Maximiliano Falcón y la definición en Paraguay: "Dependemos de nosotros"

La noche de este miércoles 15 de mayo, uno de los que terminó reventados pelotas de cualquier forma, fue el zaguero Maximiliano Falcón, quien realizó su análisis, luego del empate ante Alianza Lima., por la quinta fecha de la fase grupal de Copa Libertadores.

"Son partidos complicados, sabiamos que ellos iban a buscar el resultado. Los primeros minutos bien con la pelota, después nos aceleramos un poco, empezamos a perder pelotas, estábamos un poco separados y por eso ellos llegaron con alguna jugada de peligro. La idea de nosotros es siempre salir a buscar los partidos. Fue un partido duro en cuanto a duelos, hubo muchas faltas y se trabó un poco el partido", declaró.

"El punto, por como se dio, es positivo porque dependemos de nosotros de hacer un buen partido a Paraguay y jugar de la misma manera, porque el equipo demostro en lo último después de la expulsión", agregó el 'charrúa', valorando el 1-1 final en el marcador.

Para concluir el desempeño de la escuadra chilena, Falcón destacó las ganas en Colo Colo. "El equipo siempre tiene la actitud para ir a presionar arriba, no dejar jugar al rival en cada duelo. La mayoría de los partidos a partir de los duelos ganados tienes más chances porque el rival no te puede atacar. Con uno menos, no se notó que haya cambiado tanto el duelo, pero con nueve es diferente", cerró.